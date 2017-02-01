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В Лопатинском районе продавец оштрафован на 300 рублей за продажу хурмы без документов

08:42 | 01.02.2017 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Продавец оштрафован на 300 рублей за реализацию на рынке в Лопатинском районе Пензенской области 50 кг хурмы без документов, подтверждающих проведение в отношении продукции контроля органа госнадзора.

В Лопатинском районе продавец оштрафован на 300 рублей за продажу хурмы без документов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, страной происхождения хурмы является Азербайджан.

«Гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции», — добавила собеседница агентства.
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