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Семья из Варварино через суд добилась права собственности на купленный дом

13:11 | 01.02.2017 | Общество

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Семья из села Варварино Пензенской области через суд добилась государственной регистрации договора купли-продажи земельного участка и жилого дома, бывший владелец которых уехал, а также права собственности на эти объекты недвижимого имущества.

Семья из Варварино через суд добилась права собственности на купленный дом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2002 году истцы приобрели у жителя села Варварино дом и земельный участок. Они были куплены в зарегистрированном браке в общую совместную собственность. После заключения договора истцы не обратились в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, чтобы зарегистрировать договор и переход права собственности от продавца к покупателям», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Тамалинского районного суда.

Он уточнил, что вскоре после заключения договора продавец уехал и нынешнее место жительства его неизвестно.

«Было установлено, что право собственности на жилой дом и земельный участок продавца было зарегистрировано филиалом учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Согласно условиям договора купли-продажи, удостоверенного нотариусом, истцы приобрели у него жилой дом и земельный участок. Продавец передал объекты покупателям по передаточному акту до подписания договора. Расчеты по договору совершены полностью, что также отражено в договоре», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в связи с этим суд решил удовлетворить требования истцов.
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