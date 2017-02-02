ООО «Вираж» заплатит более 250 тыс. рублей за поврежденный из-за ямы автомобиль Общество

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Никольского районного суда, которым удовлетворены требования автовладельца к дорожной организации «Вираж» о взыскании ущерба в размере 264 тыс. 300 рублей и других расходов на сумму более 12 тыс. рублей за поврежденный автомобиль.

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«Истица указала, что она является собственником автомобиля «Lada Largus», которым 27 октября 2015 года управлял работник ее организации. Следуя по автодороге «Сосновоборск — Никольск» между селами Лопуховка и Базарная Кеньша, он наехал на выбоину в дорожном покрытии. В результате аварии водителю были причинены травмы средней тяжести. Транспортное средство получило механические повреждения. В действиях водителя нарушений требований правил дорожного движения не выявлено. По мнению истицы, трагедия произошла из-за дорожной ямы, размеры которой не соответствуют ГОСТу», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, ответчик исковые требования не признал, полагая, что водитель двигался с большой скоростью и вовремя не увидел повреждение полотна.

«Водитель в свою очередь пояснил, что участок, на котором произошло ДТП, хорошо просматривался, но 27 октября шел дождь, и ямы на дороге не были видны. Он ехал с разрешенной скоростью, попал в выбоину, автомобиль стало качать из стороны в сторону, а затем занесло в кювет. Никаких знаков на дороге не было. На следующий день по его просьбе знакомые делали видеосъемку участка, где произошла авария, и в это время работники ООО «Вираж» устанавливали знаки и засыпали щебнем ямы», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что, по показаниям свидетелей, в момент ДТП на дороге имелись выбоины, размером от 0,5 до 1 метра и глубиной примерно 10 см.