Авария не сказалась на сохранности средств клиентов банка «Легион» в Пензе — управляющий Общество

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Коммунальная авария, в результате которой оказался затоплен операционный офис банка «Легион» на улице Московской в Пензе, не повлияла на сохранность средств клиентов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил управляющий операционным офисом «Пензенский» филиала АКБ «Легион» (АО) в Самаре Александр Осадчук в четверг, 2 февраля.

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«Офису банка, конечно же, был причинен имущественный ущерб. В данный момент банк анализирует свои потери и определяется с дальнейшими действиями в этом вопросе. Текущая коммунальная авария в офисе никаким образом не повлияла на сохранность средств всех клиентов банка», — сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной случившегося, по предварительным данным, стал порыв проходящей по чердаку трубы центральной системы отопления здания.

«Сейчас есть несколько версий, каждая из которых прорабатывается, и в ближайшее время будет получен ответ», — отметил Александр Осадчук.

Он напомнил, что из-за коммунальной аварии оказание услуг в офисе банка на улице Московской было приостановлено.

«К ликвидации последствий аварии приступили еще в ночь на 2 февраля. В настоящее время проводится экспертная оценка повреждений, по результатам которой в ближайшие дни можно будет четко сказать о необходимом времени на ремонтные работы внутри офиса банка. Предварительно — клиенты смогут вновь пользоваться услугами офиса на улице Московской, 32, через 1,5–2 недели», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, клиенты перенаправляются в два других офиса — «Пензенский» на улице Пушкина и «Арбековский» на улице Бородина, в связи с чем ожидаемо вырастет нагрузка на них.

Вместе с тем Александр Осадчук выразил уверенность, что она не станет критической, так как многие клиенты пользуются дистанционными каналами обслуживания.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, как приостановка деятельности офиса банка «Легион» на улице Московской скажется на работниках, управляющий пояснил, что некоторые из них будут переведены в другие подразделения.

«Не исключаю, что кто-то из сотрудников примет решение выйти в отпуск на данный период», — резюмировал собеседник агентства.