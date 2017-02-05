Вячеслав Беликов избран атаманом Пензенского отдельского казачьего общества Общество Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. Атаман Земетчинского хуторского казачьего общества Вячеслав Беликов избран главой Пензенского отдельского казачьего общества. Фото: Pnzreg.ru Соответствующее решение было принято в ходе большого круга, состоявшегося в пензенском казачьем институте технологий — филиале Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского в минувшую субботу, 4 февраля. В ходе мероприятия также обсудили план работы организации на 2017 год, развитие казачьего движения на территории Пензенской области. Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя регионального правительства Василий Трохин подчеркнул, что казаки играют уникальную роль в возрождении патриотизма в Пензенской области. «На Пензенской земле развивается система казачьих кадетских классов, молодежных патриотических клубов. Казаки неизменно участвуют в восстановлении православных святынь, охране общественного порядка, в возрождении творческих коллективов», — цитирует Василия Трохина пресс-служба правительства Пензенской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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