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Вячеслав Беликов избран атаманом Пензенского отдельского казачьего общества

13:58 | 05.02.2017 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2017. PenzaNews. Атаман Земетчинского хуторского казачьего общества Вячеслав Беликов избран главой Пензенского отдельского казачьего общества.

Вячеслав Беликов избран атаманом Пензенского отдельского казачьего общества

Фото: Pnzreg.ru

Соответствующее решение было принято в ходе большого круга, состоявшегося в пензенском казачьем институте технологий — филиале Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского в минувшую субботу, 4 февраля.

В ходе мероприятия также обсудили план работы организации на 2017 год, развитие казачьего движения на территории Пензенской области.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя регионального правительства Василий Трохин подчеркнул, что казаки играют уникальную роль в возрождении патриотизма в Пензенской области.

«На Пензенской земле развивается система казачьих кадетских классов, молодежных патриотических клубов. Казаки неизменно участвуют в восстановлении православных святынь, охране общественного порядка, в возрождении творческих коллективов», — цитирует Василия Трохина пресс-служба правительства Пензенской области.
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