Нарушения правил содержания рекламных конструкций выявлены на улице Кирова в Пензе Общество

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Несколько нарушений правил содержания информационных конструкций на фасадах зданий выявлено на улице Кирова в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, в ходе рейда, состоявшегося в минувший вторник, 7 февраля, работники администрации Ленинского района и сотрудники МКУ «Рекламная служба города Пензы» зафиксировали факты размещения информационных конструкций в оконных проемах, на архитектурных элементах фасадов, а также с нарушением вертикальных и горизонтальных осей и симметрий строения.

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«По факту выявленных нарушений была проведена разъяснительная работа с представителями бизнес-среды по вопросу приведения информационных конструкций в соответствие с правилами содержания информационных конструкций в городе Пензе», — сказали в мэрии.

По словам начальника отдела рекламы и дизайна МКУ «Рекламная служба города Пензы» Сергея Некрасова, мониторинг проводится еженедельно, при этом нарушителям дается срок на приведение фасадов в порядок.

«Мы отрабатываем алгоритм работы, чтобы выстроить его правильно, потому что здесь задействовано слишком много организаций, в том числе — «Рекламная служба города Пензы», административные комиссии районных администраций, управление градостроительства и архитектуры города Пензы», — пояснил собеседник агентства, добавив при этом, что в настоящее время решается, кто на каком этапе должен принимать определенные меры.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 1 января 2017 года вступило в силу решение Пензенской городской думы в части содержания информационных вывесок и конструкций, которые теперь должны размещаться в соответствии с правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в Пензе.

Запрещается размещение информационных конструкций на архитектурных элементах фасадов, на лоджиях и балконах, в оконных проемах, на расстоянии ближе двух метров от мемориальных досок. Также не разрешается устанавливать рекламные конструкции, перекрывающие указатели наименований улиц и номеров дома и на ограждающих элементах.