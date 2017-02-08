Владельцем Pnz.ru стала «Альтернатива» Общество

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. ООО «Альтернатива» стало администратором домена Pnz.ru — адреса в сети Интернет «Пензенского информационного портала», который на протяжении более 10 лет являлся одним из самых популярных сайтов в регионе.

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Впервые домен Pnz.ru был зарегистрирован 16 мая 2002 года.

До 20 января 2012 года его администратором являлось ЗАО «Пензенские телекоммуникации» («Пенза-Телеком»), которое еще в середине 2010 года было приобретено компанией «Комстар-ОТС» — крупнейшим оператором интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, входящим в группу МТС.

С 21 января 2012 года по 6 февраля 2014 года владельцем домена значилось ЗАО «Комстар-Регионы», затем — ОАО «МТС», сменившее в 2015 году форму собственности на публичное акционерное общество.

Точной информации о том, когда именно произошла передача домена Pnz.ru от ПАО «МТС» к ООО «Альтернатива», нет. Однако, по имеющимся сведениям, сделка была совершена в январе 2017 года.

Согласно открытым данным, фирма с таким же названием является администратором домена Alternativa-audit.ru. Сайт посвящен работе группе компаний «Альтернатива», которая оказывает полный спектр услуг в области обеспечения пожарной безопасности на всей территории России.

Известно также, что ПАО «МТС» еще в конце 2015 года размещало на сайте уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора передачи прав на домен. В качестве функционала описывалось следующее: информационный портал; почтовый сервер на 34,5 тыс. почтовых ящиков; хостинг на 700 доменных имен третьего уровня; файлообменник на 20 Тб. Организатором проведения запроса выступал филиал ПАО «МТС» в Ульяновской области (обособленное структурное подразделение в Пензе).

В настоящее время интернет-ресурс недоступен для пользователей. На портале находились новости о Пензенской области с начала 2000-х годов, в том числе видеосюжеты, которые снимали журналисты «11 канала» (ТРК «Наш Дом»), форум с огромным массивом информации, чат, газетные статьи, объявления, фотографии и многое другое.

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Популярность портала, которая, по мнению ряда медиаэкспертов, была обусловлена отсутствием серьезной конкуренции, стала стремительно падать в 2012 году, когда сменился администратор домена, а база данных почти в полном объеме была перенесена на новый сайт — «ПензаИнформ», созданный по инициативе руководства медиахолдинга годом ранее.

Сохраненной копии сайта Pnz.ru в поисковой системе «Яндекс» найти не удалось. Google по соответствующему запросу показывает лишь главную страницу портала с минимальным набором графических элементов. Как следует из технического сообщения, последний раз снимок страницы был сделан 27 января 2017 года в 5 часов 22 минуты 40 секунд.

Несмотря на то, что индекс цитируемости Pnz.ru пока еще держится на высоком для региональных сайтов уровне, составляя 1100 пунктов, портал уже пропал из «Яндекс.Каталога». По словам IT-специалистов, это произошло в среду, 8 февраля, причем исключение, вероятнее всего, было произведено автоматически из-за отсутствия доступа поискового робота к массиву данных.