ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса» Общество

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Информационное агентство «PenzaNews» подтвердило свое лидерство в новостном сегменте, в очередной раз став самым цитируемым СМИ в Пензенской области по версии компании «Яндекс».

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Независимый интернет-ресурс, как и прежде, занимает первое место в общем пензенском рейтинге массмедиа. Индекс цитируемости ИА «PenzaNews» после последнего обновления данных «Яндекса», которое произошло на минувшей неделе, составляет 1800 пунктов.

Второе место занял сайт «ПензаИнформ», который не является официально зарегистрированным СМИ и ассоциируется с ТРК «Наш Дом». У него на 100 пунктов меньше , чем у ИА «PenzaNews».

Замкнуло «большую тройку» лидеров контролируемое областной властью сетевое издание «Пенза-Пресс», входящее в медиахолдинг «Экспресс». Несмотря на активный промоушен интернет-ресурса со стороны федерального издания «Газета.ру», которое, по наблюдению обозревателей, на протяжении уже нескольких месяцев активно ссылается на сообщения «Пенза-Пресс» преимущественно о ДТП и криминале, индекс цитируемости регионального портала остался на прежнем уровне — 1500 пунктов .

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По словам специалистов IT-сферы, не исключено, что эффект от подобной деятельности «в цифрах» проявится лишь через несколько месяцев — при условии, если «Яндекс» не наложит ограничения или фильтры за слишком частое упоминание на одном и том же ресурсе. Однако даже в случае стремительного и существенного увеличения индекса эти данные, как полагают некоторые эксперты, вряд ли можно будет назвать «кристально чистыми», а сравнение их с цифрами других порталов станет просто бессмысленным.

Провластный новостной сайт «Пензенская правда», который в начале декабря 2016 года уверенно делил второе место с «Пенза-Пресс», имея в своем активе все те же 1500 пунктов, в феврале «упал» почти в два раза — до 800 пунктов. Таким образом, он «проиграл» сайту телеканала «Экспресс» (850 пунктов) и информпорталу «Pnz.ru» (1100 пунктов), который еще несколько лет назад являлся в регионе самым популярным интернет-ресурсом.

Другие новостные сайты, в том числе те, которые работают на рынке информации весьма продолжительное время, как, например, ГТРК «Пенза», имеют сравнительно небольшие индексы цитируемости — от 650 до 190 пунктов и даже ниже.

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По мнению целого ряда экспертов профессионального медийного сообщества, состав так называемой «большой тройки» пензенских сайтов — «PenzaNews», «ПензаИнформ» и «Пенза-Пресс» — фактически был сформирован еще более 5 лет назад и в ближайшее время вряд ли существенно изменится. Передвижения возможны лишь в рамках самой группы. Вхождение в нее других порталов, в том числе недавно созданных, маловероятно.

Специалисты считают, что ежедневно производимая тремя вышеуказанными новостными ресурсами информация не только формирует основные новостные тренды в Пензенской области, но и вызывает доверие у журналистов федеральных и зарубежных СМИ, о чем свидетельствуют высокие индексы цитируемости этих порталов.

Согласно открытым данным, в настоящее время в Пензенской области в общей сложности действует около 50 сайтов, так или иначе занимающихся новостями. Аналитики отмечают, что рынок информации в регионе перенасыщен, однако ничего катастрофичного в этом нет: слабые игроки со временем его покинут, сильные — продолжат динамичное развитие.

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) — технология поисковой системы «Яндекс», заключающаяся в определении авторитетности интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики — ссылок на них с других сайтов.

ТИЦ рассчитывается по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придается тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов.