Глава пензенского УМВД предложил ограничить доступ подростков к Интернету Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев выступил за введение законодательного ограничения доступа подростков к Интернету с целью сокращения числа совершаемых в отношении них преступлений.

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«Давно назрел вопрос законодательного ограничения доступа к сети Интернет. Бесконтрольное посещение подростками сомнительных сайтов провоцирует их на экстремальные развлечения, вплоть до совершения демонстративных суицидов. Экстремистские вербовщики, мошенники, распространители порнографического контента — вот лишь малый список тех, с кем сталкиваются наши дети во всемирной паутине», — сказал он, выступая с отчетом об оперативной обстановке и результатах работы подразделений органов внутренних дел региона в ходе 41-й сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 10 февраля.

В качестве примера Юрий Рузляев привел уголовное дело, возбужденное в связи с вступлением взрослого мужчины в интимную связь со школьницей.

«Буквально на прошлой неделе выявлен факт совершения развратных действий в отношении 11-летней девочки, которая познакомилась в Интернете с мужчиной 1980 года рождения, четыре раза добровольно встречалась с ним для вступления в половую связь и только после того, как она поделилась подробностями со своими сверстниками в школе, это стало известно ее преподавателю, которая и забила тревогу. Возникает вопрос об ответственности не только насильника, но и родителей, которые абсолютно не интересуются поведением своих детей», — отметил руководитель управления.

Он также сообщил об умерших вследствие самоубийства детях.

«За 2016 год мы зафиксировали пять попыток детских суицидов, из них два — с летальным исходом. Нужны законные ограничительные меры для защиты подрастающего поколения», — подытожил Юрий Рузляев.