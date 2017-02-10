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В Пензе стартовал благотворительный марафон «Миллион мелочью»

15:08 | 10.02.2017 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» начал сбор средств на лечение тяжелобольных юных жителей области с помощью трехлитровых банок, установленных в Пензе в людных местах, в рамках марафона «Миллион мелочью».

В Пензе стартовал благотворительный марафон «Миллион мелочью»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На данный момент они размещены в торговых центрах «Семейный», «Суворовский» и «СаниМарт».

Кроме того, к марафону присоединились арт-клуб «Ламповая голова», школа музыки «ЕдиноРок», центр массажных технологий «Секрет», лечебно-оздоровительный центр «Благо Дарю» и офисный центр «Мечта».

Как поясняется на стикерах, размещенных на банках, в настоящее время помощи от фонда ждут 27 больных детей.
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