В Пензе стартовал благотворительный марафон «Миллион мелочью» Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» начал сбор средств на лечение тяжелобольных юных жителей области с помощью трехлитровых банок, установленных в Пензе в людных местах, в рамках марафона «Миллион мелочью».

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На данный момент они размещены в торговых центрах «Семейный», «Суворовский» и «СаниМарт».

Кроме того, к марафону присоединились арт-клуб «Ламповая голова», школа музыки «ЕдиноРок», центр массажных технологий «Секрет», лечебно-оздоровительный центр «Благо Дарю» и офисный центр «Мечта».

Как поясняется на стикерах, размещенных на банках, в настоящее время помощи от фонда ждут 27 больных детей.