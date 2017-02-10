Из Pnz.ru планируют сделать новый пензенский информпроект — источник Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Компания «Альтернатива», которая ранее приобрела право администрирования домена Pnz.ru, планирует сделать из сайта новый пензенский информационный проект. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил источник в медиасообществе, знакомый с ситуацией.

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«Владельцем компании «Альтернатива» является Наталья Симакина, она же — генеральный директор. Ей также принадлежит 80% доли ООО «Доки 24/7» — это успешное агентство недвижимости, хорошо зарекомендовавшее себя на пензенском рынке. Известно, что с 30 января 2017 года основным видом деятельности «Альтернативы» стала деятельность сетевых изданий, а дополнительными — деятельность информагентств и агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Такие виды деятельности, как предоставление ссуд под залог недвижимости, ее покупка и продажа, аренда и управление недвижимым имуществом, не менялись с февраля 2013 года», — прокомментировал собеседник агентства.

Он также выразил уверенность в том, что в скором времени в Роскомнадзоре будет зарегистрировано новое СМИ — сетевое издание «Pnz.ru».

Отвечая на вопрос о том, когда ориентировочно ресурс приступит к работе, источник сообщил, что сейчас предстоит решить ряд технических вопросов, в том числе с контентом, указав при этом на то, что главная страница портала уже частично восстановлена, а некоторые материалы стали доступны для пользователей.

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«Насколько мне известно, вопрос с контентом еще не решен до конца. Он же на протяжении долгого времени формировался за счет «11 канала». Потом появился «ПензаИнформ», и старая информация «перетекла» туда. На мой взгляд, лучший вариант — «снести» все, что есть, и начать делать продукт с чистого листа. Дублирование информации, если на это даже будет получено добро от «11 канала», может сыграть в минус — тут и по авторским материалам могут возникнуть какие-то претензии, и поисковики зачастую «ругаются» на то, что на разных ресурсах одна и та же информация находится», — сказал он.

Говоря о предполагаемой сумме сделки по продаже права администрирования домена, собеседник агентства сообщил, что не обладает точными данными на этот счет.

«Разумеется, цифра известна и продавцу, и покупателю, однако вряд ли они захотят сами ее афишировать в СМИ. Это их отношения. И вообще нехорошо считать деньги в чужом кармане. Но я все же слышал такой порядок цен — от 1,5 до 2 млн. рублей. Это вполне адекватная стоимость, я думаю, хотя время, когда посещаемость ресурса зависела от красоты доменного имени, уже давно прошло. Сейчас важно уметь создавать качественный контент и оперативно доставлять его до своей аудитории», — резюмировал он.