«Экспресс», проиграв суды в Пензе и Самаре по иску Варламова, пожаловался в кассацию Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Суд по интеллектуальным правам принял к производству кассационную жалобу ООО «Рекламное агентство «Экспресс», поданную на решение Арбитражного суда Пензенской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, в соответствии с которыми компания обязана выплатить известному российскому блогеру Илье Варламову 210 тыс. рублей компенсации за незаконное воспроизведение 20 его фотографий на сайте сетевого издания «Пенза-Пресс».

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Судебное заседание по рассмотрению жалобы назначено на вторник, 14 марта. Оно пройдет в помещении суда в Москве в первой половине дня.

По мнению ряда юристов, занимающихся защитой авторских прав, ООО «Рекламное агентство «Экспресс» имеет крайне низкие шансы на победу в кассации.

Специалисты подкрепляют свою позицию следующими аргументами: суд первой инстанции, детально изучив все обстоятельства дела, справедливо умерил амбиции истца и снизил размер первоначально заявленной компенсации в два раза, «поддержав» таким образом ответчика; апелляция не нашла оснований для отмены или изменения принятого решения; законодательство направлено на защиту интересов правообладателей, а не нарушителей авторского права. Сложившаяся судебная практика является ярким тому подтверждением.

Одним из последних таких громких дел о фотографиях, принадлежащих блогеру Илье Варламову, является иск к екатеринбургской компании «66.ру» на общую сумму 550 тыс. рублей, поданный еще в конце 2015 года. Суд первой инстанции его удовлетворил, но апелляция снизила размер компенсации до 220 тыс. рублей.

В сентябре 2016 года, когда Суд по интеллектуальным правам обнародовал полный текст постановления о направлении дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области, некоторые интернет-ресурсы запестрили заголовками о крахе «судебного бизнеса» Ильи Варламова и неком прецеденте, который якобы должен изменить работу всех СМИ страны.

Чуть ранее даже был создан общественный комитет #СтопВарламов . В его состав вошли 13 российских массмедиа, в том числе и сетевое издание «Пенза-Пресс», контролируемое областной властью.

Сам Илья Варламов в своем блоге тогда прокомментировал это событием следующим образом: «Если коротко, то обиженные воришки решили объединиться и [...] отстоять в суде свое право на воровство!»

Тем не менее в январе 2017 года Арбитражный суд Свердловской области, повторно рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с ООО «66.ру» в пользу Ильи Варламова компенсации в размере 275 тыс. рублей, а также 7 тыс. рублей в счет возмещения госпошлины и 2 тыс. рублей судебных расходов. По сообщениям СМИ, ответчик до конца февраля намерен воспользоваться своим правом на апелляцию.

По мнению некоторых медиаэкспертов, которые полностью согласны с доводами группы юристов о низких шансах на победу ООО «Рекламное агентство «Экспресс» в кассационной инстанции, представителям ответчика стоит лучше изучать как четвертую часть Гражданского кодекса России, так и императивы Арбитражно-процессуального кодекса РФ.

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«Проиграв в апелляции, «Экспресс» подал жалобу непосредственно в Москву — в Суд по интеллектуальным правам, нарушив тем самым ст. 275 АПК РФ. В соответствие с ней, жалоба подается в арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее рассматривать, через арбитражный суд, принявший решение. В нашем случае это Арбитражный суд Пензенской области. Москва жалобу «завернула» — вместе с 3 тыс. рублей госпошлины. После этого «Экспресс», как и положено, подал свою жалобу через Пензу, и она вместе со всеми материалами ушла в Москву. Незнание, куда необходимо жаловаться, на мой взгляд, может свидетельствовать о низком уровне юридической грамотности», — предположил один из собеседников ИА «PenzaNews».

Более того, он выразил мнение о том, что еще в ходе первых судебных заседаний в Пензе «Экспрессу» было бы намного выгоднее заключить мировое соглашение с блогером Ильей Варламовым, полностью признав все факты нарушений и договорившись с ним о разумном снижении компенсации с возможностью предоставления рассрочки платежа.

«Полагаю, это выглядело бы очень красиво: один публично признал свою неправоту, а другой — благородно принял поражение. Так делают в Европе и других цивилизованных странах. На мой взгляд, в России же истцы и ответчики слишком упрямы, поэтому не думаю, что мы увидим такую практику в наших судах в ближайшее время», — резюмировал эксперт.