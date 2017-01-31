В Пензенской области намечено отремонтировать 450 км автодорог Экономика

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Около 450 км автомобильных дорог намечено отремонтировать в Пензенской области в 2017 году. Об этом сообщил начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Василий Глаголев.

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«Дорожный фонд Пензенской области на 2017 год составляет 4 млрд. 281 млн. 400 тыс. рублей, а также средства федерального бюджета — 625 млн. рублей — направлены на приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги и 55 млн. 400 тыс. рублей — на автомобильные дороги местного значения до общественных объектов в сельских населенных пунктах», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 31 января.

Василий Глаголев уточнил, что мероприятия по ремонту дорог будут проводиться в 21 районе области.

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«Башмаковский район — 10,2 км, Бековский — 27 км, Белинский — 30,7 км, Вадинский — 16,4 км, Городищенский — 2,5 км, Земетчинский — 4,3 км, Каменский — 24,2 км, Камешкирский — 3,5 км, Колышлейский — 4 км, Кузнецкий — 26,5 км, Лунинский — 24,4 км, Лопатинский — 21 км, Малосердобинский — 12 км, Нижнеломовский — 7,9 км, Неверкинский — 18,7 км, Никольский — 16,5 км, Пензенский — 2,7 км, Сердобский — 24,4 км, Сосновоборский — 9 км, Тамалинский — 20,7 км, Шемышейский — 4,5 км», — уточнил он.

По словам начальника учреждения, также намечено отремонтировать 210 км автодорог, ведущих от Пензы до райцентров.

«Мы все автомобильные дороги, ведущие от города Пензы к районным центрам, приведем в нормативное состояние», — подчеркнул он.

Василий Глаголев отметил, что также будет отремонтировано 110,9 км между районными центрами.

Он уточнил, что по 57 объектам аукционы будут проведены до 1 апреля.

«10–15 апреля планируем начать выполнять мероприятия», — добавил Василий Глаголев.

По его словам, также намечен ремонт 21 км автодорог, ведущих к социально значимым объектам в селах.

«Из дорожного фонда Пензенской области на данное направление предусмотрено 255 млн. рублей и 55 млн. 400 тыс. рублей — из средств федерального бюджета», — пояснил начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».