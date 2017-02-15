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Даты начала полетов из Пензы в города ПФО пока неизвестны — Юрий Осколков

17:18 | 15.02.2017 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Даты начала полетов из Пензы в Казань, Нижний Новгород, Киров и Ижевск, которые включены в перечень субсидируемых, пока не определены. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков в среду, 15 февраля.

Даты начала полетов из Пензы в города ПФО пока неизвестны — Юрий Осколков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На Казань рейсы выполняются уже с 6 февраля. А вот эти направления — Киров, Нижний Новгород, Ижевск — пока мне так называемые слоты, согласование прилета-вылета в аэропорт из аэропорта, еще не поступали. Как только поступят, сразу же начнем согласовывать», — сказал собеседник агентства.

По его словам, перевозку пассажиров будет осуществлять авиакомпании «Dexter» (АО «Авиа Менеджмент Груп»), которая и выбирала направления перелетов.

«Казань пользуется хорошим спросом, Нижний Новгород поменьше, а вот по Кирову и Ижевску, к сожалению, у нас нет данных по востребованности», — отметил Юрий Осколков.

Он уточнил, что полеты будут осуществляться на 8-местных самолетах Pilatus PC-12.
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