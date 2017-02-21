Андрей Бурлаков примет участие в выездном совещании Росалкогольрегулирования Общество Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков примет участие в выездном совещании Росалькогольрегулирования, которое пройдет в Нижнем Новгороде во вторник, 21 февраля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию На нем будут обсуждаться вопросы контроля за розничными продажами алкогольной продукции на территории Приволжского федерального округа. Как ожидается, в работе совещания под председательством заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Владислава Заславского примут участие представители аппарата полпреда президента РФ в ПФО, министерства финансов России, правоохранительных органов и региональных управлений Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области. По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», совещание начнется в 15.00. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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