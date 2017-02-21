Участник «Минуты славы» готовится к первому занятию в своей цирковой студии в Москве Общество

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. 23-летний житель Пензы Кирилл Сверчков, успешно выступивший в программе «Минута славы» на «Первом канале» с эффектным номером «Жонглирование диаболо», готовится провести первое занятие в своей студии по обучению цирковому искусству в Москве.

Фото из личного архива Кирилла Сверчкова

Как ожидается, оно состоится в предстоящее воскресенье, 26 февраля.

«Студия разместилась на базе театра танца «Малахит», который находится в центре Москвы. Для ее открытия пришлось пройти через тонну рутинной работы. Это довольно сложно, когда все делаешь сам. В самом начале попросил помощи у друзей, которые очень поддержали. Будем учить всех желающих с любым уровнем жонглированию, эквилибристике, акробатической и общефизической подготовке и пластике. В целом, студия готова к работе. Процесс идет, уже начали записываться дети», — сообщил ИА «PenzaNews» Кирилл Сверчков.

Он пояснил, что с этой сферой деятельности он давно и не понаслышке знаком с самого детства.

«Я с 7 лет обучался этому искусству в цирковой школе на базе пензенской гимназии №13. Изначально я мало что понимал и не выбирал, куда пойти, но мне нравилось. Нас обучали основам различных цирковых направлений — жонглированию, акробатике, эквилибристике, пластике и хореографии. [...] Потом начал саморазвиваться: «прокачивал» технику у преподавателя и моего друга Александра Майоренко в Москве», — сказал собеседник агентства.

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Молодой артист признался, что работу над открытием студии ему довольно тяжело было совмещать с участием в телешоу «Минута славы».

«Я увидел объявление о кастинге, который прошел два дня назад, но все равно оставил анкету на сайте. Через неделю мне написал редактор и предложил участие в дополнительном отборе. Меня нашли по старому видео с записью номера, потом я отправил новое, и им очень понравилось», — отметил Кирилл Сверчков.

Он добавил, что не чувствует себя звездой и планирует удивлять зрителей мастерством, чтобы надолго остаться у них в памяти.

«Просто «прокачивайтесь» постоянно: не получается одно — дополняйте другим, так вы и станете уникальными. Еще один совет, который я могу дать, не такой очевидный. Думаю, обязательно нужно пиариться в Интернете, без этого сейчас никак. В противном случае вас просто не найдут в куче масок для лица и услуг по маникюру», — сказал собеседник агентства.