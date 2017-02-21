Пензенские депутаты продолжают лучшие традиции благотворительности и меценатства Общество

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области продолжают лучшие традиции благотворительности и меценатства, оказывая помощь тем, кто в ней остро нуждается.

Фото: Zspo.ru

Так, 2 февраля в ходе личного приема к председателю Законодательного собрания Пензенской области, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Валерию Лидину обратилась пожилая женщина, страдающая заболеванием опорно-двигательного аппарата, и попросила приобрести для нее инвалидную коляску.

По ее словам, она как инвалид III группы не имеет права получить ее бесплатно. При этом женщина призналась, что даже по квартире ей приходится передвигаться с трудом, и она не хочет быть обузой для дочери, у которой двое маленьких детей.

Валерий Лидин тогда пообещал содействие в положительном решении вопроса. Он заверил, что коляску доставят в ближайшее время. По просьбе Валерия Лидина помощь в ее приобретении оказал депутат Законодательного собрания Пензенской области Вениамин Африканов. Коляску он вручил лично при участии членов «Молодой Гвардии Единой России».

Фото: Zspo.ru

Ранее к Валерию Лидину обратилась председатель пензенской региональной общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», инициатор проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова и попросила профинансировать выпуск звукового журнала «Сура» для незрячих и слабовидящих людей.

Необходимую помощь оказал депутат Дмитрий Петров. Во вторник, 21 февраля, за круглым столом в арт-холле «Квартал Луи» народный избранник вместе с инициатором и создателем журнала, членом Союза журналистов России Александром Еременко и инвалидами обсудили реализуемый проект, его важное значение и перспективы развития, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Фото: Zspo.ru

Кроме того, 21 февраля представители Законодательного собрания региона и «Молодой Гвардии Единой России» доставили в ГБУ «Пензенский областной центр реабилитации» физиотерапевтический аппарат «Аист». С просьбой о его приобретении к депутату, председателю правления банка «Кузнецкий» Михаилу Дралину ранее обратилась директор учреждения Марина Танцырева. Она пояснила, что оборудование необходимо для проведения медицинской реабилитации инвалидов. Михаил Дралин отреагировал незамедлительно.

Фото: Zspo.ru

«Депутаты всегда оперативно откликаются на просьбы граждан, тем более когда это касается здоровья или других неотложных проблем», — цитирует председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина пресс-служба регионального парламента.