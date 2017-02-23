Акция против соседства ресторана «Мюнхен» и сквера «Три гвоздики» собрала 11 пензенцев Общество

Пенза, 23 февраля 2017. PenzaNews. Одиннадцать человек приняли участие в согласованной властями акции протеста против нахождения ресторана «Мюнхен» рядом со сквером 35-летия Победы в Пензе.

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В их числе — представители молодежной общественной организации «Поколение нового времени», ЛДПР и официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии».

По словам организаторов, также было направлено приглашение КПРФ, однако представители партии не пожелали присоединиться к мероприятию. Кроме того, его проигнорировали и чиновники.

Вся протестная акция, продлившаяся около 15 минут, была сведена к тому, что ее участники встали у стелы с названием сквера и развернули флаги. Каких-либо плакатов с призывами, которые позволили бы прохожим понять суть происходящего, не было. В итоге люди, шедшие мимо, не проявляли к ним никакого интереса.

Общественный порядок на месте проведения акции охраняли двое сотрудников полиции.

Комментируя ИА «PenzaNews» мотивы, которые побудили активистов в День защитника Отечества выйти на протестное мероприятие, председатель совета «Поколения нового времени» Иван Финогеев сообщил, что акция организована с целью привлечения внимания власти к ресторану с названием, неуместным для соседства со сквером «Три гвоздики».

«Хоть какой-нибудь реакции ждем. После акции, которая была летом, мы направили ряд писем, резолюцию пикета представителям власти. Они сказали: «Нет, ничего нельзя сделать». Хотя, насколько мне известно, сами представители ресторана готовы пойти на какие-то уступки — то ли сменить название, то ли перенести его», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по итогам мероприятия будет принята новая резолюция, которую направят не только чиновникам, но и лидерам областных отделений партий.

В свою очередь координатор реготделения ЛДПР Александр Васильев высказал мнение, что нахождение подобного ресторана у сквера 35-летия Победы «оскорбляет честь и достоинство ветеранов».

Комментируя малочисленность акции, он отметил, что количество в этом случае не играет роли.

«Важно то, что в принципе к ситуации есть какой-то интерес, со стороны пусть небольшого количества народа. Это показывает, что проблема насущна, людей это волнует. Любой такой выход в очередной раз должен кого-то подтолкнуть к решению этой проблемы», — сказал Александр Васильев.

По словам главного редактора газеты «Новая альтернатива», секретаря пензенского обкома официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии» Павла Арзамасцева, место проведения акции примечательно еще и тем, что прокуратура внесла протест в связи с возведением торгового объекта вблизи сквера, которое осуществляется с нарушениями, но, несмотря на это, строительство продолжается.

«Сегодня праздник, но тем не менее работа кипит. А вот я сегодня был на перинатальном центре, там работа не идет», — отметил собеседник агентства.