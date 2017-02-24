Прокуратура указала чиновникам Заречного на излишнюю медлительность в работе с дебоширами Общество

Заречный, 24 февраля 2017. PenzaNews. Непринятие чиновниками Заречного Пензенской области своевременных мер по фактам преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, а также незаконного оборота крепкого алкоголя и спиртосодержащей жидкости привело к освобождению ряда виновных лиц от наказания. К такому выводу пришли представители прокуратуры города по итогам проведенной проверки.

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«Так, во II полугодии 2016 года и истекшем периоде 2017 года начальником департамента образования Заречного по 11 материалам по фактам семейно-бытового дебоширства были вынесены определения об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях в связи с истечением таких сроков. Аналогичные решения выносились и должностными лицами департамента соцразвития», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что также без рассмотрения были оставлены поступившие в администрацию Заречного материалы по фактам правонарушений в сфере незаконного оборота крепких спиртных напитков и спиртосодержащей жидкости.

«По выявленным фактам в адрес главы города Заречного [Олега Климанова] внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере профилактики преступлений и правонарушений. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения», — пояснила собеседница агентства.