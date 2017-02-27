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В Заречном на благотворительном спектакле собрано более 1 млн. рублей

10:45 | 27.02.2017 | Общество

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Заречный, 27 февраля 2017. PenzaNews. 1 млн. 275 тыс. 718 рублей пожертвований собрано в ходе благотворительного спектакля по мотивам мюзикла мюзикла «Mamma Mia», состоявшегося в Заречном Пензенской области вечером в минувшее воскресенье, 26 февраля. Об этом сообщается на сайте фонда поддержки городских инициатив.

В Заречном на благотворительном спектакле собрано более 1 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Эти средства будут перечислены на счет благотворительной программы «Дар во благо» и потрачены на лечение, реабилитацию и приобретение необходимых медикаментов для тяжелобольных детей.

Главные роли в благотворительном спектакле исполнили непрофессиональные артисты, среди которых — чиновники, бизнесмены и рабочие предприятий.

Также на лечение детей направят средства, собранные в рамках акции «Марафон добра». За месяц горожане пожертвовали 221 тыс. 346 рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2014 году известные люди Заречного сыграли роли в спектакле «Бременские музыканты». В итоге удалось собрать около 940 тыс. рублей. Впоследствии средства были направлены на лечение тяжелобольных детей.

В 2015 году по итогам очередного благотворительного спектакля «Али-Баба и 40 разбойников» было собрано свыше 1 млн. рублей. Главные роли в постановке также сыграли чиновники, бизнесмены и общественные деятели.

В 2016 году было решено поставить музыкальный спектакль «Летучий корабль». По его итогам на лечение тяжелобольных детей было собрано 1,3 млн. рублей.
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