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В Пензе предложили разработать проект размещения рекламы на фасадах торговых объктов

08:33 | 28.02.2017 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Первый вице-мэр Пензы Сергей Волков предложил управлению градостроительства и архитектуры города разработать проект размещения рекламы на фасадах торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе предложили разработать проект размещения рекламы на фасадах торговых объктов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе аппаратного совещания, состоявшегося в минувший понедельник, 27 февраля, он пояснил, что это позволит привести облик зданий на центральных улицах города в соответствие с требованиями современного градостроительного дизайна.

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Кроме того, в ходе совещания мэр Виктор Кувайцев поручил директору МКУ «Рекламная служба города Пензы» Алексею Никулину активизировать проведение рейдов по проверке объектов коммерческой недвижимости в части размещения информационных вывесок на фасадах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 1 января 2017 года вступило в силу решение городской думы в части содержания информационных вывесок и конструкций, которые теперь должны размещаться в соответствии с правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в Пензе.

Запрещается размещение информационных конструкций на архитектурных элементах фасадов, на лоджиях и балконах, в оконных проемах, на расстоянии ближе двух метров от мемориальных досок.

Также не разрешается устанавливать рекламные конструкции, перекрывающие указатели наименований улиц и номеров домов, на ограждающих элементах.
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