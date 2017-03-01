Два обращения из Пензенской области поступило на «Интерактивную карту свалок» за месяц Общество

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Только два обращения из Пензенской области поступило на сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», который был запущен Общероссийским народным фронтом в рамках проекта «Генеральная уборка» месяц назад.

Фото: Kartasvalok.ru

Одно из них касается складирования строительного мусора на улице Чиликанова в Пензе, второе — свалки бытовых отходов в селе Чемодановка.

Как отмечается на карте, оба обращения находятся в стадии рассмотрения.

Вместе с тем в целом по стране с начала запуска ресурса подано около 1 тыс. обращений. По данным ОНФ, более чем по 20 из них удалось добиться положительного результата.

По словам депутата Госдумы России Владимира Гутенева, являющегося координатором проекта «Генеральная уборка», карта свалок привлекла внимание неравнодушной общественности.

«Несмотря на то, что в настоящее время значительная территория нашей страны находится под снежным покровом, на «Интерактивную карту свалок» ОНФ продолжают активно поступать сигналы граждан», — отметил он, пояснив, что по многим из них активисты провели рейды, а также направили обращения в надзорные органы и к местным властям с просьбой устранить экологические нарушения.

Как сообщил эксперт проекта «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов, среди отмеченных на карте с большим отрывом лидируют стихийные мусорные свалки, которых насчитывается 730.

«На втором месте идут крупные свалки — 152, затем «серые» полигоны и иные экологические нарушения, как, например, необорудованные площадки по сбору снеговых отходов и заброшенные объекты. Общее число таких заявок — более 100», — сказал он.

В свою очередь сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы России по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева пояснила, что эксперты проекта «Генеральная уборка» также активно занимаются изучением принятых территориальных схем обращения с отходами.

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«В настоящий момент проанализировано 30 региональных схем обращения с отходами, и практически всем мы можем поставить оценку «неудовлетворительно». Речь здесь, в первую очередь, идет о территориальных схемах Хабаровского края, Ленинградской области, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области. Данные схемы не учитывают приоритет переработки отходов над их захоронением, в них отсутствуют целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов. Кроме того, при принятии проанализированных нами территориальных схем не были проведены объективные публичные слушания. Работа по анализу остальных территориальных схем будет продолжена», — цитирует Ольгу Тимофееву пресс-служба ОНФ.