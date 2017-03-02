Немецкий канал WDR снял сюжет про «Сталинский центр» в Пензе Общество

Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Журналисты немецкого телеканала WDR (Westdeutscher Rundfunk) сняли сюжет о «Сталинском центре», который был открыт в Пензе 21 декабря 2015 года.

Фото: Kprfpenza.ru

В минувшую среду, 1 марта, сотрудники зарубежного СМИ пообщались с первым секретарем обкома КПРФ, депутатом Законодательного собрания региона Георгием Камневым.

В частности, он рассказал о том, что бюст генералиссимуса Иосифа Сталина был установлен в городе еще летом 2011 года по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, а после переезда обкома — перенесен на улицу Кирова.

Также лидер пензенских коммунистов рассказал об открытии «Сталинского центра».

Как сообщает пресс-служба обкома КПРФ, это не первый визит иностранных журналистов в Пензу — ранее «Сталинский центр» посещали представители СМИ из США, Нидерландов и Австрии.

Дата выхода снятого в Пензе сюжета не уточняется. На данный момент на сайте телеканала WDR он недоступен.