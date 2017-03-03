В Ахунах обеспокоены опасной дорожной ситуацией, спровоцированной самозахватом земли Общество

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Жители поселка Ахуны, немедленно отреагировавшие на публикацию о самозахвате земли по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, сообщили, что, кроме обозначенной в СМИ проблемы, существует и другая — более серьезная, связанная с угрозой жизни и здоровью участников дорожного движения.

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В пятницу, 3 марта, в редакцию ИА «PenzaNews» обратилась женщина, которая, как и другие жители, попросила не называть ее фамилию, поскольку она боится реальных противоправных последствий со стороны собственника земельного участка.

Женщина подтвердила, что по данному адресу зарегистрирован индивидуальный предприниматель Александр Тузов [бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, владелец СМИ]. Она рассказала, что ранее общалась с ним по вопросу самовольно установленного прямо на тротуаре высокого каменно-металлического забора, который перекрывает обзор пешеходам, пересекающим дорогу, однако, кроме крика от военного пенсионера и эмоциональных словесных выпадов в адрес ее родственников, никакого результата не добилась.

Собеседница агентства отметила, что по этому проулку очень активно ездят на машинах жители близлежащего жилого дома, а также владельцы гаражей, расположенных неподалеку.

По ее словам, пешеходы, в том числе мамы, везущие впереди себя коляски с детьми, а также отдыхающие санатория имени В.В. Володарского, среди которых есть инвалиды, во время передвижения по тротуару не имеют возможности увидеть выезжающий из-за поворота автомобиль, а водители не подозревают о выходящих из-за угла сразу на дорогу людях.

Местная жительница, которая сама часто гуляет на улице Спартаковской с малолетним ребенком, подчеркнула, что пересечение оживленного проулка лишь по счастливой случайности пока не привело к трагедии.

Она выразила надежду на то, что проблему не только заметят в мэрии и управлении ГИБДД УМВД России по Пензенской области, но и примут необходимые действенные меры, направленные на обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья пешеходов вблизи двухэтажного коттеджа по адресу: улица Спартаковская, 9Б.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2016 года Александр Тузов проиграл суд администрации Пензы [земельный иск был инициирован им], а в феврале 2017 года апелляционная инстанция оставила ранее принятое решение без изменения .

Как следует из материалов дела, заявитель просил суд обязать мэрию внести изменения в правоустанавливающие документы на земельный участок в Ахунах, который расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, учтенной в государственном кадастре недвижимости (ГКН) как «Вторая зона округа санитарной охраны месторождения минеральных вод в Пензе». В соответствии с действующим законодательством, на такой территории запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха.