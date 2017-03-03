Жители Ахун просят мэрию Пензы вернуться к решению проблемы самозахвата земли Общество

Пенза, 3 марта 2017. PenzaNews. Жители поселка Ахуны, ранее уже обращавшиеся в редакцию ИА «PenzaNews» по проблеме самовольного захвата земли в курортной зоне, просят администрацию Пензы вернуться к решению данного вопроса, а также требуют принять жесткие меры в отношении нарушителей, которые незаконно увеличили площадь своих участков, огородив их.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Негодование возмущенных граждан прежде всего вызывает ситуация с частным домовладением по адресу: Пенза, ул. Спартаковская, 9Б, где, согласно общедоступным данным, зарегистрирован индивидуальный предприниматель Александр Тузов. Как и год назад, часть двухэтажного коттеджа, гараж, а также массивный каменно-металлический забор находятся за границами выделенного в собственность земельного участка.

В беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» люди согласились не только еще раз подробно обозначить проблему, но и предоставить большой массив копий документов, которые, по их словам, однозначно указывают на факт самозахвата муниципальной земли в престижном районе, где рыночная стоимость сотки составляет около 100 тыс. рублей.

При этом они попросили публично не называть их фамилий. Граждане опасаются, что в отношении них Александром Тузовым, который является бывшим сотрудником ФСБ и владельцем СМИ, может быть развязана грязная информационная кампания и даже устроены различные акции устрашения — вплоть до физического насилия и порчи имущества.

Среди документов, попавших в распоряжение ИА «PenzaNews», есть те, которые были подписаны чиновниками администрации Пензы в начале 2000-х годов, например, о предоставлении «в собственность бесплатно» на основании закона «О статусе военнослужащих» земельного участка площадью 433 кв. метра «в границах, определенных межеванием», а также относительно свежие — датированные апрелем 2016 года. В последних четко говорится о самовольном занятии участка — площадь «приреза» земли в курортной зоне составляет, как указано на плане, почти две сотки.

Кроме того, местные жители указывают на то, что в конце 2016 года Александр Тузов проиграл суд администрации Пензы [земельный иск был инициирован им], а в феврале 2017 года апелляционная инстанция оставила ранее принятое решение без изменения .

Как следует из материалов дела, заявитель просил суд обязать мэрию внести изменения в правоустанавливающие документы на земельный участок в Ахунах, который расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, учтенной в государственном кадастре недвижимости (ГКН) как «Вторая зона округа санитарной охраны месторождения минеральных вод в Пензе». В соответствии с действующим законодательством, на такой территории запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха.

«То обстоятельство, что на истребуемом Тузовым А.В. земельном участке расположена часть узаконенного принадлежащего ему жилого дома, не свидетельствует о незаконности судебного акта, поскольку Тузовым испрашивается площадь гораздо большего размера, чем занятая принадлежащим ему жилым домом», — говорится в апелляционном определении.

По словам местных жителей, их шокировал сам факт обращения Александра Тузова в суд, не говоря уже о прежних лживых заявлениях о якобы узаконенной земле.

«Он же чуть ли не на каждом углу кричит, что у него все давным-давно узаконено, что его домина-гробина стоит как положено, что есть какие-то «синие» печати, подписи, что все согласовано у него. А чего же тогда он в суд поперся? Мастерство кверулянта оттачивать что ли? Значит, все это наглая ложь и филькина грамота! И два суда это подтвердили! Сносить надо к чертям и сарай этот, и забор», — эмоционально высказалась одна из жительниц Ахун.

Более того, местные жители крайне возмущены тем, что в связи с решением Пензенской городской думы от 2005 года собственник участка освобожден от уплаты земельного налога.

Люди также задаются вопросом о том, что если факт самовольного занятия муниципальной земли был подтвержден в ходе проверки Росреестра, то на каком основании нарушитель до сих пор не привлечен к административной ответственности, а сроки выданных предписаний продляются. По их словам, они искренне не понимают, почему в сложившейся ситуации бездействуют власти и при этом еще предоставляют «земельному узурпатору» преференции.

ИА «PenzaNews» уже направило редакционный запрос заместителю главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирине Ширшиной с просьбой дать предметные ответы по обозначенной местными жителями проблеме.