Пассажиропоток аэропорта Пензы намечено увеличить на 5 тыс. человек Общество

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Пассажиропоток пензенского аэропорта в 2017 году намечено увеличить на 5 тыс. человек. Об этом сообщил глава регионального Минпрома Михаил Торгашин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пассажиропоток в 2016 году по сравнению с 2013 годом увеличился более чем в 2,5 раза — с 41 тыс. 490 до 105 тыс. человек […] Количество выполненных рейсов увеличилось почти в 2 раза. В планах на 2017 год увеличение рейсов до 4,4 тыс. и пассажиропотока до 110 тыс. человек», — уточнил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 6 марта.

Михаил Торгашин напомнил, что в 2017 году из Пензы будут осуществляться рейсы по пяти направлениям — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, а в летний период к ним добавятся Сочи, Симферополь и Анапа.

Читайте также

Стало известно расписание полетов из Пензы в Симферополь, Сочи и Анапу

«При этом регулярность выполнения рейсов будет увеличена по направлениям Симферополь и Сочи с трех до четырех рейсов в неделю», — отметил министр.

Он добавил, что аэропорт в будущем намерен расширять географию полетов.

Кроме того, по словам Михаила Торгашина, планируется принимать в Пензе воздушные суда класса Airbus A320 и A321, а также Boeing 737-800, рассчитанные на 150 посадочных мест.

«В связи с этим требуется модернизация технологического процесса аэропортового комплекса. В настоящее время осуществляется проработка данного вопроса, так как это необходимо также для обеспечения приема воздушных судов при проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018», — добавил он.

Глава Минпрома Пензенской области уточнил, что сформировать предложения по модернизации аэропорта намечено в течение месяца.