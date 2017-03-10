В Пензенской области выросло число преступлений против половой неприкосновенности детей Общество

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло в Пензенской области по итогам 2016 года на 20%. Об этом сообщил руководитель следственного управления СКР по региону генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин в ходе пресс-конференции в пятницу, 10 марта.

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По его словам, в прошлом году было возбуждено 118 дел о преступлениях в отношении детей, при этом 103 — против их половой неприкосновенности.

«Все эти преступления в большей своей части носят латентный характер. Их нет на виду. Это не убийство, где лежит труп с повреждениями и все ясно. Как правило, все это совершается в семьях и скрывается», — отметил Олег Трошин.

Он пояснил, что в связи с этим следователи выстроили четкую работу во взаимодействии с правоохранительными органами и представителями власти: анализируется информация из различных источников, в том числе из школы и социальных сетей.

Олег Трошин подчеркнул, что реакция СКР на подобные преступления будет жесткой, даже когда поступают заявления о вмешательстве следователей в частую жизнь.

«Законом запрещено вступать в половые отношения с несовершеннолетними», — констатировал он, добавив, что арест подозреваемых по таким уголовным делам будет производиться в течение суток.