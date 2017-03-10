Мария Львова-Белова будет представлять Пензенскую область в Общественной палате РФ Общество

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Члены Общественной палаты Пензенской области избрали исполнительного директора автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», инициатора проекта «Дом Вероники» Марию Львову-Белову региональным представителем в новый состав Общественной палаты России, который формируется в настоящее время.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее кандидатура утверждена по итогам тайного голосования, состоявшегося на пленарном заседании в пятницу, 10 марта.

Биография

Львова-Белова Мария Алексеевна

«Осознавая ответственность, возложенную на меня в связи с избранием в члены Общественной палаты России, буду достойно представлять интересы гражданского общества нашего региона, оказывать содействие в реализации и продвижении социальных программ и проектов пензенских НКО на федеральном уровне», — сказала Мария Львова-Белова, обращаясь к собравшимся с ответным словом.

В состав Общественной палаты России должны войти 168 человек, 40 из которых утверждаются указом президента РФ, 85 — делегируются общественными палатами регионов, 43 — определяются общероссийскими общественными объединениями и иными НКО.

Первое пленарное заседание нового состава Общественной палаты России состоится в июне. Срок полномочий ее членов составит три года.