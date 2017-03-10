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Мария Львова-Белова будет представлять Пензенскую область в Общественной палате РФ

13:03 | 10.03.2017 | Общество

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Члены Общественной палаты Пензенской области избрали исполнительного директора автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», инициатора проекта «Дом Вероники» Марию Львову-Белову региональным представителем в новый состав Общественной палаты России, который формируется в настоящее время.

Мария Львова-Белова будет представлять Пензенскую область в Общественной палате РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее кандидатура утверждена по итогам тайного голосования, состоявшегося на пленарном заседании в пятницу, 10 марта.

Биография

Львова-Белова Мария Алексеевна

«Осознавая ответственность, возложенную на меня в связи с избранием в члены Общественной палаты России, буду достойно представлять интересы гражданского общества нашего региона, оказывать содействие в реализации и продвижении социальных программ и проектов пензенских НКО на федеральном уровне», — сказала Мария Львова-Белова, обращаясь к собравшимся с ответным словом.

В состав Общественной палаты России должны войти 168 человек, 40 из которых утверждаются указом президента РФ, 85 — делегируются общественными палатами регионов, 43 — определяются общероссийскими общественными объединениями и иными НКО.

Первое пленарное заседание нового состава Общественной палаты России состоится в июне. Срок полномочий ее членов составит три года.
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