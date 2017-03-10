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В Пензе демонтирован киоск, незаконно простоявший на «красной линии» 10 лет

18:24 | 10.03.2017 | Общество

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Киоск, который еще в 2006 году был самовольно установлен индивидуальным предпринимателем на муниципальном земельном участке по адресу: Пенза, проспект Победы, 15, демонтирован в пятницу, 10 марта.

В Пензе демонтирован киоск, незаконно простоявший на «красной линии» 10 лет

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, освобождение незаконно занятого участка стало результатом планомерной работы городской власти.

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«Администрация Пензы неоднократно предлагала предпринимателю альтернативные способы ведения деятельности в рамках действующего законодательства. В добровольном порядке собственник отказался демонтировать нестационарный торговый объект. 22 марта 2016 года администрация города обратилась с иском в суд о сносе павильона. Суд удовлетворил исковые требования, и 5 сентября 2016 года было возбуждено исполнительное производство», — пояснили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что в итоге собственник демонтировал киоск.

«Работа администрации города Пензы по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов на муниципальной земле будет продолжена», — подчеркнули в пресс-службе.
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