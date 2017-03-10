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Случаи нападения на таксистов в Пензе в последнее время участились — Радик Музафяров

22:31 | 10.03.2017 | Общество

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Случаи нападения на водителей такси в Пензе в последнее время участились. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал заместитель председателя союза профессиональных водителей такси города Радик Музафяров.

Случаи нападения на таксистов в Пензе в последнее время участились — Радик Музафяров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В качестве примера он привел инцидент у кинотеатра «Современник», произошедший в ночь на 6 марта.

По словам собеседника агентства, примерно за неделю до этого на улице Рахманинова в Пензе хулиганы сломали ногу водителю, который остановился, отреагировав на потасовку, а еще раньше было зафиксировано нападение клиента с битой, поскольку тому не понравилась озвученная цена за поездку.

«Можно не полениться ночью включить рацию и послушать, что водители говорят. Я уверяю, что почти ни одной ночи не будет, когда не произойдет сигнал «Два ноля». Это сигнал тревоги. Это почти каждую ночь. Иногда даже по несколько раз. Просто смысл в том, что есть разная степень опасности», — пояснил он.
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