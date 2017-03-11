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Алексей Этков победил в конкурсе профмастерства среди руководителей подразделений УМВД

10:36 | 11.03.2017 | Общество

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Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Помощник начальника по работе с личным составом отделения МВД России по Камешкирскому району подполковник внутренней службы Алексей Этков победил в конкурсе профессионального мастерства управления МВД России по Пензенской области.

Алексей Этков победил в конкурсе профмастерства среди руководителей подразделений УМВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он представит регион на всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства среди руководителей кадровых подразделений.

В рамках областного этапа руководители соревновались в знаниях теоретических основ кадровой работы и нормативных документов ведомства. Также была проверена их физическая подготовка, владение боевыми приемами борьбы и огнестрельным оружием, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
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