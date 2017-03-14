В пензенской библиотеке оцифровали шесть изданий 1917 года Общество

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Шесть редких изданий 1917 года оцифровано в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

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Так, читателям в электронном виде теперь доступна книга Валентина Рожицына «Русская революция в свете западно-европейских революций 1730–1789 годов во Франции, 1917 года в России», в которой он пытается понять коренные преобразования в стране с точки зрения прошлого.

Кроме того, можно ознакомиться с изданием «Стачка, рабочий союз и социализм» Николая Проферансова, который считает главными орудиями борьбы с капитализмом экономические забастовки и образование профсоюзов.

Также доступно «Царствование Николая II» Ф.П. Арбатского. В книге повествуется об особенностях характера императора, становлении его политических взглядов и ошибках, которые привели монархию к кризису и гибели.

Помимо этого, оцифровано издание Татьяны Богданович «Почему мы воюем?». В нем она рассуждает о первой мировой войне и о том, как прийти к миру.

Читатели в электронном варианте также могут ознакомиться с двумя трудами Николая Пчелина: «Почему императорская Россия боялась окраин?» — о жизни населения присоединенных окраинных земель государства, их бесправии, о желании полного беспрекословного подчинения — и «Старый и новый порядок». В этой книге автор рассказывает об угнетении простого народа при самодержавии и о свободе и братстве людей — основах нового порядка, сообщается на сайте областной библиотеки.