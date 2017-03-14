В Пензе впервые пройдет фотовыставка, посвященная детям с синдромом Дауна Общество

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Открытие фотовыставки «Солнечные дети» состоится в пензенском торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» в Международный день человека с синдромом Дауна, во вторник, 21 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель региональной общественной организации «Пензенские лучики» Людмила Ермакова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экспозиция включает в себя снимки формата А2, на которых изображены 18 детей из Пензенской области с синдромом Дауна. Работы для выставки сделала фотограф Наталья Чернова, а место для съемок предоставила фотостудия «Андерсон».

Она пробудет в ТРК «Коллаж» в течение месяца. Выставку планируется сделать традиционной.

Ее открытие намечено на 17.00. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать около 40 семей, в которых есть дети с особенностями развития.

Также планируется присутствие почетных гостей, в числе которых заслуженный артист России, худрук драмтеатра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков, руководитель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова и председатель реготделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина.

На 1 этаже магазина «Коллажа» — вблизи входа со стороны гипермаркета «Леруа Мерлен» — состоится развлекательная программа для гостей мероприятия. На празднике дети с синдромом Дауна расскажут стихи и покажут свои танцевальные номера.