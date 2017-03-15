Дефиле сшитой в Пензе школьной формы впервые пройдет 16 марта Общество

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Дефиле-показ моделей школьной формы пензенского производства пройдет в рамках общегородского родительского собрания, которое состоится в центре культуры и досуга в предстоящий четверг, 16 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сначала будет организована экспозиция, где свою продукцию — образцы школьной формы, верхней одежды и обуви для детей — продемонстрируют представители пензенского кластера легкой промышленности «Легпром». В их числе — компании «Алекс-М», «Симфония стиля», «Creative», «Fifland», «Ilves», «Кузнецкая одежда плюс» и индивидуальный предприниматель Елена Карева.

Затем непосредственно состоится дефиле, где в роли моделей выступят участники театра моды Ольги Букиной. Предполагается, что мероприятие поможет родителям уже сейчас начать подготовку к следующему учебному году и определиться со школьной формой для своих детей.

После этого начнется общегородское родительское собрание, на котором школьники представят доклады о гаджетах и разработках.

Завершится мероприятие флешмобом «Дети XXI века».