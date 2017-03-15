21:15:39 Среда, 15 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

По дачным маршрутам из Пензы будут курсировать 40 автобусов

15:02 | 15.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. 40 автобусов будут осуществлять перевозку пассажиров из Пензы по 22 дачным маршрутам. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в среду, 15 марта.

По дачным маршрутам из Пензы будут курсировать 40 автобусов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он проинформировал главу региона Ивана Белозерцева о том, что пустить транспорт намечено с 22 апреля — планируется, что до 1 июня автобусы будут ходить по средам, субботам и воскресеньям, а летом — еще и по пятницам.

В свою очередь губернатор обратил внимание на необходимость учитывать реальные погодные условия при принятии решения о начале дачных перевозок.

«В этом году, как видим, весна ранняя. Надо планировать начало движения дачных автобусов на неделю раньше. […] Готовьте транспортные средства, чтобы все автобусы к назначенному сроку были в надлежащем техническом состоянии», — цитирует главу региона пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В зоопарке Пензы в ближайшее время появится новый лев В Пензе начала работу выставка «Продмаркет»
Тело умершего льва Симбы кремировано под Пензой В Пензе обсудили порядок отбора заявок на формирование комфортной городской среды
Жителя Шемышейского района осудили за попытку с помощью кражи сумки заработать на проезд В Башмаковском районе поднят купол на колокольне храма начала XIX века
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама