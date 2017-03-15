По дачным маршрутам из Пензы будут курсировать 40 автобусов Общество

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. 40 автобусов будут осуществлять перевозку пассажиров из Пензы по 22 дачным маршрутам. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в среду, 15 марта.

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Он проинформировал главу региона Ивана Белозерцева о том, что пустить транспорт намечено с 22 апреля — планируется, что до 1 июня автобусы будут ходить по средам, субботам и воскресеньям, а летом — еще и по пятницам.

В свою очередь губернатор обратил внимание на необходимость учитывать реальные погодные условия при принятии решения о начале дачных перевозок.

«В этом году, как видим, весна ранняя. Надо планировать начало движения дачных автобусов на неделю раньше. […] Готовьте транспортные средства, чтобы все автобусы к назначенному сроку были в надлежащем техническом состоянии», — цитирует главу региона пресс-служба правительства Пензенской области.