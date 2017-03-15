В пензенском зоопарке тигров перевели в новый вольер Общество

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Тигрица Констанция и ее детеныш, обитающие в пензенском зоопарке, переведены в новый вольер.

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«Теперь у них тоже появилась возможность вволю побегать в просторном выгуле или понежиться на солнышке, как любят все кошки. А еще можно сколько угодно точить когти — деревьев в вольере много», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте зверинца.

В нем уточняется, что тигр Самур будет переведен к ним немного позже, так как ему необходимо привыкнуть заходить и находиться в транспортной клетке.

«Новый тигриный вольер обустроен согласно современным требованиям: вдоль границы выгула работает электропастух, чтобы животные не смогли приблизиться к ограждению, есть дом-укрытие от непогоды, а для посетителей имеется несколько окон и удобная смотровая площадка для наблюдения», — добавляется в тексте.