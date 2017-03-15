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В зоопарке Пензы в ближайшее время появится новый лев

18:15 | 15.03.2017 | Общество

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Пензенский зоопарк планирует приобрести льва в ближайшее время. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор зверинца Андрей Воскресенский в среду, 15 марта.

В зоопарке Пензы в ближайшее время появится новый лев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы забронировали, но я пока не скажу, какого мы льва планируем [приобрести]. Это будет сюрпризом для города. Переговоры проведены», — сказал собеседник агентства.

Директор учреждения отметил, что звонки с предложением приобрести или принять бесплатно такого хищника поступают в пензенский зверинец едва ли не каждый день, поскольку львы не являются большой редкостью.

По его словам, привезти животное, которое пока содержится в другом зоопарке, планируется в мае.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в среду, 15 марта, стало известно о кончине льва Симбы, который умер в пензенском зоопарке на 20-м году жизни. Его тело было кремировано на специализированном предприятии.
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