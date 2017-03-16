Митинг таксистов в Пензе пройдет 27 марта Общество

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Власти согласовали проведение в Пензе митинга, призванного обратить внимание чиновников и общества на проблемы в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов, мероприятие состоится в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в понедельник, 27 марта.

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По его словам, в соответствии с поданной заявкой, в нем смогут принять участие до 300 человек.

Организатором митинга выступил председатель союза профессиональных водителей такси города Пензы Андрей Гайкалов.

Предполагается, что мероприятие пройдет в период с 11.00 до 14.00.

Как ожидается, его участники потребуют от властей города и области навести порядок в сфере такси и обратятся с просьбой оказать содействие в изменении федерального законодательства.

Сквер имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе наряду с площадкой перед центральным входом в парк культуры и отдыха «Олимпийский» включен в перечень мест, специально отведенных для коллективного обсуждения значимых вопросов и выражения общественных настроений.

В соответствии с региональным законодательством, в случае, если в публичных мероприятиях на одной из этих двух площадок участвуют 100 человек и менее, подавать заранее уведомление в орган местного самоуправления не требуется. В противном случае необходимо согласовать проведение массовой акции с властями.