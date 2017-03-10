В Пензе таксисты выйдут на митинг Общество

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Митинг, призванный обратить внимание власти и общества на проблемы в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, планируется провести в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в понедельник, 27 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель союза профессиональных водителей такси города Андрей Гайкалов.

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«Данный митинг попросили сами водители, так как многие думают, что про нас забыли. Одна из целей — напомнить о том, что водители такси сейчас в нищете и на грани выживания», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, стоимость услуг такси сильно занижена и не соответствует общей экономической ситуации.

Кроме того, Андрей Гайкалов обратил внимание на то, что федеральный закон, регулирующий деятельность такси, должным образом не работает, что негативно сказывается как на водителях, так и на качестве оказываемых услуг.

«Мы хотим обратиться с требованием к властям города и области о наведении порядка в сфере пассажирских перевозок такси, а также с просьбой поспособствовать принятию поправок к закону о такси на федеральном уровне», — пояснил председатель союза.

Он отметил, что ранее уже были достигнуты договоренности о взаимодействии в рамках рабочей группы, однако ее деятельность так и осталась формальностью.

«Группа, оказывается, создана, но я еще не был нигде, хотя я там состою. Все вроде бы делается, и в то же время только для галочки. Нам нужно, чтобы профсоюзная организация, то есть наше сообщество стало прямым участником этих действий», — сказал Андрей Гайкалов.

Он добавил, что союз выступает за наведение порядка на рынке такси в Пензе, в том числе путем недопущения к работе неквалифицированных и недобросовестных водителей.

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Отвечая на вопрос о том, каким образом это можно сделать, Андрей Гайкалов предложил создать cаморегулируемую организацию, прохождение через которую как через некий фильтр станет обязательным для каждого.

«Если человек захотел работать в такси, он должен прийти в эту организацию, подходить под требования закона, предоставить определенные данные, и только после того, как он пройдет [проверку], мы его сможем направить в диспетчерские службы», — пояснил председатель союза профессиональных водителей такси города Пензы.

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси выдается в Пензенской области управлением транспортного обслуживания регионального Минпрома. По состоянию на 10 марта 2017 года в соответствующем реестре значится свыше 3 тыс. 300 разрешений.