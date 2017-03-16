Более 70 заявок подано на конкурсы грантов фонда «Гражданский Союз» Общество

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Более 70 заявок подано на конкурс микрогрантов «Твоя инициатива» и конкурс грантов из средств фонда «Капитал местного сообщества», которые проводит региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз».

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Так, 57 заявок поступило на конкурс «Твоя инициатива», предполагаемая сумма проектного финансирования которого составляет от 1 до 20 тыс. рублей.

На второй конкурс, который подразумевает реализацию крупных проектов, подано 17 заявок.

На получение грантов претендуют проекты из Пензы, Заречного, а также Лунинского, Никольского, Сердобского и Наровчатского районов.

Тематика заявок является разнообразной. Среди планируемых проектов — «Хопериада», «45 меридиан», «Будка друга», благотворительные спектакли, создание фильмов, проведение дней открытых дверей в интернатах, развитие инклюзивной гончарной мастерской.

На средства микрогрантов в случае победы планируют организовать доски почета, деятельность творческих ансамблей, провести благотворительный забег, а также другие мероприятия, изготовить информационные вывески.

Ожидается, что публичная защита минигрантов пройдет до 14 апреля после рассмотрения проектов экспертным советом.

По заявкам на получение грантов от фонда «Капитал местного сообщества» эксперты планируют встретиться со всеми авторами лично, сообщается на сайте фонда «Гражданский Союз».