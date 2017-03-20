19:18:33 Понедельник, 20 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Ольга Жовтяк прокомментировала обвинения в лоббировании интересов сети «Точка аппетита»

12:19 | 20.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Обвинения в лоббировании интересов сети павильонов «Точка аппетита», которые периодически высказываются в адрес администрации Пензы, не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Ольга Жовтяк.

Ольга Жовтяк прокомментировала обвинения в лоббировании интересов сети «Точка аппетита»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нам все время говорят, что мы какие-то рыжие киоски буквально заставляем ставить. Это настолько странно. Я не знаю, откуда такая мысль», — сказала она в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной.

По словам Ольги Жовтяк, у городской власти есть претензии к работе этих нестационарных торговых объектов, как и ряду других.

«В 2016 году предприниматель произвел самовольное перепрофилирование объекта, попытавшись, на наш взгляд, уйти от закона и оставить в реализации алкогольную продукцию — пиво, хотя его продажа запрещена в нестационарных торговых объектах. Киоски назвали «Точка аппетита» и сказали, что это предприятия общественного питания. Мы моментально обратились во все уполномоченные органы. Полиция, например, тоже считает, что это нарушение федерального закона, несколько раз накладывала штрафы, но компания обжаловала их в судах. Мы также обращались в управление Роспотребнадзора», — пояснила она.

Ольга Жовтяк выразила надежду на то, что в скором времени проблема с продажей пива на остановках будет решена.

«Я думаю, что эта ситуация закончится все-таки в законодательном русле. С 1 апреля вносятся новые изменения в 171-й закон [«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»]. Предприятия общественного питания должны будут иметь зону для обслуживания, чего нет здесь», — сказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Читайте также

Власти Пензы отреагировали на жалобы жителей по поводу павильонов «Точка аппетита»

«Что касается обвинений в наш адрес. Предприниматели почему-то считают, что мы обязательно чьи-то интересы лоббируем, за кого-то заступаемся. Представители этой компании были на всех совещаниях, которые мы неоднократно проводили, они рядом сидели вместе с владельцами других киосков и также говорили: «Ко мне предъявляют аналогичные требования, я тоже против того, что меня сносят». Поэтому это вообще не имеет места быть. Это абсолютная неправда», — прокомментировала она.

Полная версия интервью с Ольгой Жовтяк будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в ближайшее время.
Актуальное
Читайте также
В Пензе стартовал прием заявок на фестиваль «Мой выбор — жизнь и здоровье» В Пензе пройдут Артемовские чтения
В Кузнецке девушка подозревается в краже денег из квартиры путем подбора ключа В Кузнецке осуждена женщина, укравшая у мужчины телефон во время медленного танца
В Пензе задержан мужчина, пытавшийся сбыть более 100 SIM-карт без договора «Термодом» допустил нарушение при переносе сроков строительства дома в «Спутнике»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама