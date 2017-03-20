Ольга Жовтяк прокомментировала обвинения в лоббировании интересов сети «Точка аппетита» Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Обвинения в лоббировании интересов сети павильонов «Точка аппетита», которые периодически высказываются в адрес администрации Пензы, не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Ольга Жовтяк.

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«Нам все время говорят, что мы какие-то рыжие киоски буквально заставляем ставить. Это настолько странно. Я не знаю, откуда такая мысль», — сказала она в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной.

По словам Ольги Жовтяк, у городской власти есть претензии к работе этих нестационарных торговых объектов, как и ряду других.

«В 2016 году предприниматель произвел самовольное перепрофилирование объекта, попытавшись, на наш взгляд, уйти от закона и оставить в реализации алкогольную продукцию — пиво, хотя его продажа запрещена в нестационарных торговых объектах. Киоски назвали «Точка аппетита» и сказали, что это предприятия общественного питания. Мы моментально обратились во все уполномоченные органы. Полиция, например, тоже считает, что это нарушение федерального закона, несколько раз накладывала штрафы, но компания обжаловала их в судах. Мы также обращались в управление Роспотребнадзора», — пояснила она.

Ольга Жовтяк выразила надежду на то, что в скором времени проблема с продажей пива на остановках будет решена.

«Я думаю, что эта ситуация закончится все-таки в законодательном русле. С 1 апреля вносятся новые изменения в 171-й закон [«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»]. Предприятия общественного питания должны будут иметь зону для обслуживания, чего нет здесь», — сказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

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«Что касается обвинений в наш адрес. Предприниматели почему-то считают, что мы обязательно чьи-то интересы лоббируем, за кого-то заступаемся. Представители этой компании были на всех совещаниях, которые мы неоднократно проводили, они рядом сидели вместе с владельцами других киосков и также говорили: «Ко мне предъявляют аналогичные требования, я тоже против того, что меня сносят». Поэтому это вообще не имеет места быть. Это абсолютная неправда», — прокомментировала она.

Полная версия интервью с Ольгой Жовтяк будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в ближайшее время.