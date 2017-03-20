В Пензенской области предприниматели чаще всего жалуются на проблемы с землей Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. 38% бизнесменов, обратившихся к уполномоченному по правам предпринимателей в Пензенской области Кариму Кузахметову в 2016 году, жаловались на проблемы с имущественными отношениями. Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена, текст которого опубликован на сайте Законодательного собрания региона.

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В нем отмечается, что в эту категорию входят обращения, связанные с непредоставлением земельных участков, а также невведением в эксплуатацию зданий и сооружений.

По мнению уполномоченного, также большое количество обращений было связано с регулированием нестационарной торговли в Пензе.

29% составили жалобы предпринимателей на действия органов власти, связанные с их публично-правовыми полномочиями. Сюда входят отказы в выдаче специального разрешения, возбуждение производства об административных правонарушениях.

По словам уполномоченного, высокий уровень обращений данной сферы традиционно высок и связан с несовершенством законодательства, пробелами в праве и с человеческим фактором — некомпетентностью должностных лиц.

В 2016 году одним из нововведений в деятельности уполномоченного стало окончательное оформление всех процессуальных процедур, позволяющих омбудсмену самостоятельно привлекать к ответственности должностных лиц, препятствующих его деятельности. Было составлено пять протоколов об административном правонарушении в отношении руководителей и сотрудников различных органов власти — в отношении глав администраций Спасска, Нижнего Ломова, главы администрации Анучинского сельсовета и заместителя главы администрации Заречного.

Примерно 15% обращений связаны с гражданскими правоотношениями между предпринимателями и органами власти. В данную группу также входят жалобы в связи с долгами бюджетных учреждений и органов власти по муниципальным и государственным контрактам.

Обращения по налоговым вопросам и нарушениям прав предпринимателей в результате неправильного применения налогового законодательства составили около 7% от общего числа.

Также предприниматели обращались с вопросами о деятельности банков, в том числе о нарушениях при начислении процентов по кредитам, о действующих программах поддержки, выдаче грантов и организации бизнеса.