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Пенза присоединится к акции «Велосветлячки 7.0»

11:04 | 22.03.2017 | Общество

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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Пенза присоединится к всероссийской акции «Велосветлячки 7.0» в предстоящую субботу, 25 марта.

Пенза присоединится к акции «Велосветлячки 7.0»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она состоится в седьмой раз во время акции «Час Земли» с 20.30 до 21.30 и будет посвящена популяризации экологических видов транспорта и Году экологии. Ожидается, что мероприятие пройдет более чем в 50 городах России.

Как сообщил ИА «PenzaNews» организатор акции «Велосветлячки 7.0» в Пензе Илья Щербаков, сбор велосипедистов намечен на 20.00 у монумента «Росток».

«Колонна проедет по центральным улицам города. Все в обязательном порядке будут оборудованы светоотражающими наклейками, фонариками и светодиодной подсветкой. Маршрут будет проходить по новой велодорожке, соединяющей микрорайоны ГПЗ-24 и Ахуны», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, ожидается, что в акции примут участие около 50 человек.

«Час Земли» — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Она направлена на привлечение внимания мирового сообщества к проблеме сохранения ресурсов планеты.

Ее суть заключается в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.

«Час Земли» является самой массовой акцией в истории человечества. Ежегодно в ней принимают участие более 2 млрд. человек из более чем 175 стран и почти 7 тыс. городов.

Россия неизменно принимает участие в «Часе Земли» с 2009 года.
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