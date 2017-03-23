В Пензе около остановки «Рембыттехника» демонтирован киоск Общество

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Собственник демонтировал нестационарный торговый объект, расположенный на улице Карпинского, 38, в Пензе около остановки «Рембыттехника». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«На территории Пензы организована работа по упорядочению и приведению в соответствие с действующим законодательством размещения нестационарных торговых объектов и замене остановочных павильонов общественного транспорта на новые — без торговли. Данный индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность на основании договора аренды земельного участка. Ему была направлена претензия с указанием срока расторжения договора аренды земельного участка, по истечении которого он считается расторгнутым», — пояснили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что бизнесмену требовалось сдать земельный участок по акту приема-передачи.

«По истечении срока расторжения договора собственник демонтировал нестационарный торговый объект», — сказали в администрации Пензы.