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Нарушений общественного порядка в ходе митинга против коррупции в Пензе не допущено — УМВД

18:26 | 26.03.2017 | Общество

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Пенза, 26 марта 2017. PenzaNews. Нарушений общественного порядка в ходе митинга в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России, состоявшегося в сквере у часов «Кукушка» в Пензе днем в воскресенье, 26 марта, не допущено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Нарушений общественного порядка в ходе митинга против коррупции в Пензе не допущено — УМВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники УМВД России по городу Пензе. Участие в мероприятии приняли около 300 человек. Нарушений общественного порядка не допущено», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», участие в митинге против коррупции в Пензе приняли, по разным оценкам, от 300 до 400 человек. При этом мероприятие было согласовано правительством региона с численностью до 200 человек.

Организатором митинга выступила молодежная общественная организация «Поколение нового времени». Ее представители, по заявлению руководителя ПНВ Ивана Финогеева, не являются сторонниками оппозиционера Алексея Навального.
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