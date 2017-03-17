В Пензе пройдет митинг с требованием расследовать факты коррупции Общество

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Власти согласовали проведение в Пензе митинга в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Пензы Олег Викулов, публичное мероприятие с численностью участников до 200 человек пройдет в сквере у часов «Кукушка» в воскресенье, 26 марта, с 12.00 до 13.30.

По словам организатора готовящегося митинга, председателя совета молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Ивана Финогеева, на мероприятии планируется привлечь внимание к фактам, озвученным в последнем фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемого оппозиционером Алексеем Навальным, который посвящен премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Но я сразу хочу сказать, что мы не сторонники Навального», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что инициаторы митинга рассчитывают добиться официальных комментариев относительно фактов, о которых идет речь в фильме, а также обратить внимание на коррупцию в Пензенской области.

По имеющейся информации, 26 марта в Пензе планируется провести еще один митинг с аналогичной целью, однако в 14.00. Его организует другая инициативная группа. Окончательное решение по данной заявке еще не принято. Это ИА «PenzaNews» подтвердил Олег Викулов.

«Пока на согласовании находится это уведомление», — сказал собеседник агентства.