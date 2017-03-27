Пензенский губернатор встретился с сопредседателями реготделения ОНФ Общество

Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и сопредседатели пензенского реготделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Котов, Михаил Краснов и Марина Осипова обсудили взаимодействие в рамках проектов «Общество и власть: прямой диалог», «Социальная справедливость», «Образование и культура как основы национальной идентичности», а также «Качество повседневной жизни» в ходе встречи, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 27 марта.

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В обсуждении также приняли участие вице-губернатор Валерий Савин, зампред регионального правительства Василий Трохин и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

«В ОНФ представлены люди разных профессий и взглядов, но их объединяет одно — неравнодушное отношение к нашей стране. Для меня как губернатора ваше участие в общественной жизни Пензенского региона является важным и полезным. Это касается, например, реализации общественного контроля», — отметил Иван Белозерцев.

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Он добавил, что благодаря взаимодействию активистов и власти можно добиться максимальной эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых, в частности, на ремонт дорог.

«Поддержка активистов ОНФ в плане организации общественного контроля необходима», — подчеркнул губернатор.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, участники встречи обсудили совместные действия по ликвидации стихийных свалок вблизи и за пределами населенных пунктов, меры содействия людям с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение кадрами лечебных учреждений на селе и вопросы, касающиеся расселения аварийного жилого фонда.