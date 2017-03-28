Надежда Козенко возглавила МФЦ Пензенской области Общество

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Экс-глава администрации Октябрьского района Пензы Надежда Козенко заняла должность директора государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» Надежда Козенко, она приступила к работе 20 марта.

По ее словам, основная задача, которая стоит перед руководством учреждения — повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Сейчас [нужно] познакомиться предметно с тем, что есть», — пояснила собеседница агентства, добавив, что после этого можно будет говорить о конкретных шагах по достижению этой цели.

Отвечая на вопрос о том, как она оценивает работу МФЦ в регионе в целом, Надежда Козенко высказала мнение, что ее можно назвать достаточно эффективной.

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«Я не могу сказать, какой процент эффективности, но они [многофункциональные центры] нормально работают, оказывают и предоставляют эти услуги. Как вы понимаете, по любой структуре нет предела совершенству. Любое учреждение должно развиваться, жить, должны быть какие-то перспективные планы. Над этим мы сегодня работаем», — резюмировала собеседница агентства.

Козенко Надежда Георгиевна родилась в поселке Земетчино Пензенской области 3 февраля 1953 года.

В 1976 году окончила естественно-географический факультет Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского по специальности «Химия», в 1996 году — Пензенский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция», в 2005 году — Пензенский государственный университет, получив квалификацию «Экономист».

В 1999 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности «Социология управления».

Трудовую деятельность Надежда Козенко начала в 1971 году лаборантом кафедры ботаники Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского.

После окончания института два года работала заместителем директора школы по воспитательной работе в совхозе «Потловский» Колышлейского района Пензенской области.

В 1978–1981 годах — секретарь комитета ВЛКСМ Пензенского машиностроительного техникума.

С апреля 1981 года — инструктор организационно-массовой работы, заведующая организационным отделом в Ленинском райисполкоме Пензы.

В 1987–1990 годах — инструктор организационного отдела Пензенского горисполкома.

В 1990 году назначена на должность управляющего делами администрации Ленинского района города Пензы.

В 1994–2001 годах — руководитель аппарата администрации – первый заместитель главы администрации Ленинского района города Пензы.

В 2001 году назначена заместителем руководителя аппарата правительства – начальником управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области.

В 2003 году депутаты Законодательного собрания Пензенской области избрали Надежду Козенко председателем счетной палаты.

В 2005 году назначена заместителем губернатора Пензенской области, координирующим вопросы реализации на территории региона реформу местного самоуправления, в 2006 году — руководителем аппарата правительства региона, в 2008 году — первым заместителем руководителя аппарата правительства – начальника контрольного управления губернатора.

С августа 2010 года занимала должность исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

С декабря 2011 года по июль 2012 года занимала пост начальника управления транспорта Пензы.

С июля 2012 года по апрель 2016 года — глава администрации Октябрьского района Пензы.

С 20 марта 2017 года — директор государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».