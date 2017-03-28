Жительницу Заречного уличили в жестоком обращении с дочерьми Общество

Заречный, 28 марта 2017. PenzaNews. Факты жестокого обращения жительницы Заречного Пензенской области с двумя несовершеннолетними дочерьми вскрылись при рассмотрении поданного бабушкой иска об ограничении женщины в родительских правах.

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«При заслушивании ребенка выяснилось, что ответчицей в отношении двух дочерей не исполнялись родительские обязанности, имело место жестокое обращением с ними», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что исковые требования бабушки суд удовлетворил.

По словам Светланы Артамоновой, из последующих объяснений несовершеннолетних стало ясно, что мать регулярно бьет их.

«Проведенная проверка установила не только нарушение матерью прав дочерей, но и ненадлежащее исполнение должностными лицами двух образовательных заведений, в которых учились девочки, требований законодательства в части выявления находящихся в социально опасном положении детей и семей, а также ведения работы с ними», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, материалы проверки направлены в межмуниципальный отдел МВД РФ по ЗАТО Заречный для решения вопроса об уголовном преследовании женщины.

«Начальнику городского департамента образования внесено представление об устранении нарушений законодательства», — сказала старший помощник прокурора региона.