Восемь сельских поселений Сосновоборского района решено преобразовать в четыре Общество

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Восемь сельских поселений Сосновоборского района Пензенской области решено преобразовать в четыре. Соответствующий закон принят на 42-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся во вторник, 28 марта.

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Согласно тексту документа, Вачелaйский сельсовет объединен с Нижнемывальским с административным центром в селе Вачелай, Нижнекатмисский с Нижнелиповским с центром в Нижнем Катмисе, Николо-Барнуковский с Малосадовским с центром в селе Николо-Барнуки, а Шугypовский с Русско-Качимским с центром в Шугурово.

Как сообщил зампред регионального правительства Василий Трохин, с инициативой об объединении выступили органы местного самоуправления данных поселений.

«В каждом из объединяемых сельских советов были проведены публичные слушания, на которых население обсуждало объединение и поддержало эту инициативу местной власти», — отметил он.

Василий Трохиин уточнил, что общее число поселений в Сосновоборском районе после преобразования станет равным 10 — один город и девять сел.

«Объединение поселений позволит оптимизировать количество органов местного самоуправления и сократить расходы на обеспечение их деятельности на 3 млн. 4 тыс. рублей ежегодно. При этом сеть школ, детских садов, библиотечно-досуговых центров, ФАПов, транспортного обслуживания сохранится без изменений. Расходы, связанные с преобразованием будут осуществляться за счет средств бюджета района и бюджета сельского поселения», — пояснил он.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин добавил, что данный вопрос был поставлен достаточно давно.

«Он долго прорабатывался, с выездом рабочих групп на место», — отметил он.

Принятие закона депутаты поддержали единогласно.